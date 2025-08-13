A las puertas de un siglo

A las puertas del siglo es el espectáculo homenaje que como regalo, entregaron los artistas de la Uneac Villa Clara a la memoria del Comandante Fidel Castro en el aniversario 99 de su natalicio.

Su obra imperecedera ha dejado huellas en todas las esferas, pero sin dudas, la Cultura toda, fue siempre esencia en su vida y así se lo hizo saber a su pueblo, apoyando todo proyecto artístico de valor.

La intelectualidad villaclareña, y en especial esa que tiene espacios caracterizados en el centro Mejunje, y en la Uneac, dibujó una velada que caló desde el amor, el sentimiento, y como expresión genuina de todas las artes.

El momento fue emotivo y sencillo a la vez, pues el mensaje llegó a todos a través de la cultura.

La noche se hizo luz, y el Patio azul de la Uneac, brindó con sus artistas y desde el arte a la memoria del eterno Comandante.