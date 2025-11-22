Habrá ferias especiales este fin de año en Villa Clara

✍🏻📸 Oscar Salabarría

Diversas ofertas gastronómicas, recreativas, culturales, venta de bebidas y alimentos, volverán a llegar a las familias villaclareñas este fin de año, trascendió en las últimas horas, durante un encuentro sostenido por la vicepresidenta del Consejo de Defensa aquí, Milaxy Yanet Sanchez Armas, y disímiles formas productivas, en el Salón de los Escudos del Gobierno Provincial.

Como cada año, se preparan módulos diferenciados para familias en situación de vulnerabilidad, embarazadas, niños y niñas y adultos mayores.

«Sabemos que el actual contexto económico resulta retador, pero tenemos la voluntad de entre todos, organizar un fin año diferente para nuestro pueblo», dijo René Bacallao Figueroa, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular.

En este sentido, Yanelis Saborido Pérez, directora de la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdoba, de Encrucijada, explicó que en estos momentos se distribuyen dos libras de arroz adicionales por núcleo en toda la provincia y en los próximos días se volverán a distribuir otras dos.

La propia fuente aseguró que en las ferias agropecuarias especiales de diciembre, también se garantizará la venta del demandado cereal a un precio, siempre inferior, a los 155 pesos la libra.

Milagros Heredia Moffs, directora general de la Empresa de Bebidas y Refrescos Villa Clara, aseguró que cada núcleo del territorio contará con una botella de ron Decano Nacional y se organiza la venta de refresco y sirope, a los más pequeños de casa. Aunque, todos estos productos, también se ofertarán en las ferias, puntualizó Heredia Moffs.

Por otra parte, el delegado de la agricultura en Villa Clara Ihosvani Martín Peña, explicó que en los trece municipios tendrán lugar ferias agropecuarias gigantes, y con tales fines, se han garantizado grandes niveles de viandas y hortalizas.