Fiesta del saber en el municipio de Quemado de Güines

Las veintitrés instituciones educativas del municipio de Quemado de Güines abrieron sus puertas este primero de septiembre con el inicio del curso escolar 2025-2026.

La sede del acto central por la apertura de la etapa lectiva fue la escuela Antonio Briones Montoto, escuela con resultados significativos en el proceso docente. La alegría de estudiantes, educadores y familia en general se hizo tangible en las áreas el plantel educativo, donde el grupo de teatro La Edad de Oro, de la Casa de cultura Luis Jorge León, bajo la batuta de la instructora Dunia Herrera, inundó de alegría y colores la jornada.

En el encuentro presidido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, la directora de Educación Moraima Orrelly, destacó la significación de la etapa lectiva que demanda una preparación superior de los claustros de profesores, la integración de la familia y la comunidad en la formación integral de los educandos y la necesidad de reforzar la formación de valores en las nuevas generaciones bajo el legado de Fidel, como mejor homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, en el advenimiento de su centenario.