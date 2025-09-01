Camajuaní recibió el curso escolar 2025-2026

Todas las instituciones educativas, en Camajuaní, abrieron sus puertas este primero de septiembre.

Con una reparación general de las diferentes áreas del centro, la secundaria básica José Martí acogió la bienvenida del inicio del curso escolar 2025-2026 en Camajuani, con un acto que contó con la presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno del municipio y directivos del sector de educación del municipio y la provincia.

Dulce María Guevara Bermúdez, directora general de Educación en Camajuaní, destacó en el encuentro que las 58 instituciones educativas del territorio cuentan con la cobertura docente, a partir de las alternativas con la reincorporación de más de 100 jubilados y los contratos por horas clases.

De igual manera se refirió a los compromisos de los educadores camajuanenses, a propósito del año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe, de alcanzar resultados superiores en los principales indicadores del proceso docente educativo, cumplir con los requisitos del tercer perfeccionamiento educacional y elevar el nivel profesional de los docentes.

La formación vocacional y orientación profesional hacia las carreras pedagógica, es otra de las prioridades del nuevo escolar, desde la educación primaria hasta la preuniversitara, para garantizar la fuerza laboral del futuro.