La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, acompañada por viceministros y directores del organismo, sostuvo una videoconferencia con los directores generales de Educación de todas las provincias del país, con el objetivo de evaluar la marcha del curso escolar y las prioridades del sector, según trascendió en el perfil oficial de Facebook del Ministerio de Educación (Mined).

De acuerdo con la publicación en la red social, durante el encuentro se analizó la implementación de las directivas generales para el desarrollo del curso escolar en cada territorio, así como el estado actual de la implementación de las transformaciones económicas y sociales en el sector educacional.

En el texto del Mined se anunció, además, un recorrido por todo el país para continuar la preparación y capacitación en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como la creación de una nueva dirección para atender estos temas en el organismo y en el resto de los niveles de dirección.

De igual modo la titular del ramo indicó actualizar los planes de prevención de riesgos y los convenios colectivos de trabajo, como parte del perfeccionamiento del funcionamiento interno del sector.

También se comentó sobre el plan de aseguramiento comunicacional de la Jornada del Educador y del 65 aniversario de la Campaña de Alfabetización, en el contexto del 68 aniversario del triunfo de la Revolución.

De acuerdo con la publicación, el encuentro reafirmó el compromiso del Ministerio de Educación de la República de Cuba con la calidad del proceso docente-educativo y la atención integral a las nuevas generaciones.

(Tomado de Granma)