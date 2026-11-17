«Felicidades a los estudiantes cubanos en el Día Internacional del Estudiante. Como siempre les pido: estudien con pasión, sean inconformes, defiendan la innovación y súmense a las soluciones que necesita Cuba».

Así expresó en su cuenta en X el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en ocasión de celebrarse tan significativa fecha para el estudiantado de la Isla y del mundo.

«Todo nuestro reconocimiento por el tremendo esfuerzo que hacen, en medio del Bloqueo Genocida, para no detener sus sueños», resaltó el mandatario, quien concluyó su mensaje con «un abrazo».