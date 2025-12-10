Una noticia sonera, para el alma divertir

Desde este miércoles 10 de diciembre de 2025, la Práctica del Son Cubano se registra en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que coordina la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Así lo expone una nota emitida por el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en la que se explica que el resultado trascendió durante la reunión del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de esta organización internacional, que se celebra por estos días en la ciudad de Nueva Delhi, India.

La decisión fue avalada por un amplio expediente elaborado por los portadores con el acompañamiento del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, el Instituto Cubano de la Música, el Consejo Nacional de Casas de Cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, refiere el mensaje.

En un aparte, se explica que «reconocido como un elemento esencial de la identidad cultural nacional, el son en sus diferentes variantes goza de gran vitalidad en todo el país y ha extendido su influencia al mundo entero», y expone que «desde su nacimiento en la región oriental de Cuba, este género músico-danzario constituye una de las expresiones base de la música cubana, con un alto grado de hibridación de las músicas africanas e hispanas».

El género, detalla el escrito, «alcanzó su mayor auge a partir de la década del 20 del siglo pasado, con el surgimiento y desarrollo de la radiodifusión comercial», y recuerda que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2012.

Con esta declaratoria, el son se suma a otras expresiones autóctonas que integran la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, como la Rumba, el Punto Cubano, la Tumba Francesa, las Parrandas del Centro de Cuba y el Bolero, asegura la información.

Recibimos con gran beneplácito la noticia que festejaremos a todo lo largo y ancho de la Isla y que entendemos como un merecido homenaje a la creatividad y la alegría de todo un pueblo y como reconocimiento a todos los soneros del mundo y a tantos portadores que han mantenido viva una de las más robustas tradiciones del patrimonio cultural nacional», concluye el texto.