Entregan en Villa Clara réplica del Machete del Generalísimo a personalidades e instituciones

📸Ramón Barreras/ Vanguardia

Justo en el aniversario 65 de la proclamación del Carácter Socialista de la Revolución, el primer homenaje en Villa Clara es para Fidel y el Che. Aquí la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria, Susely Morfa González, acompañada por el General de División, Raúl Villar Kessell, Jefe del Ejército Central y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, rindieron tributo en el altar sagrado de la patria que inmortaliza el legado del Guerrillero de América y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo.



Porque no hay nada más digno que el homenaje a quienes se levantan cada día para soñar y construir por Cuba, la réplica del machete mambí del Generalísimo Máximo Gómez, que confieren cada año las Fuerzas Armadas Revolucionarias fue entregada hoy, el la histórica Plaza del Che, en Santa Clara al destacado periodista espirituano Luis Herrera y la la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.

La jornada, también incluyó el ascenso de oficiales al grado inmediato superior, en el Mausoleo Frente Las Villas, como digno homenaje a héroes y mártires del centro de la isla.

Como ya es tradición, desde 1986, en esta fecha, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorga la Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez, a un grupo de escritores, artistas, periodistas e instituciones culturales, que han defendido con su obra los más genuinos valores patrióticos, revolucionarios e internacionalistas de nuestro pueblo.