Lo Nuestro, un espacio de encuentro con la cultura

En saludo a la semana de la Victoria, la revista cultural Lo Nuestro de Telecubanacán presentó el programa de actividades que durante estos días acontecen en el territorio.

En SantaClara, el programa A Memoria Limpia, rindió homenaje a los 30 años del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, bajo la dirección del intelectual Víctor Casaus. Por ello, de visita en Santa Clara, los realizadores de cine y premios nacionales, Eslinda Nuñez y Manuel Herrera, presentaron la obra Girón, y el libro de Girón en la memoria, de Víctor Casaús.

Otras de las actividades destacadas durante la semana fue la Feria infantil El Trompo, auspiciada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, jornadas que mucho más de la acción comercial, están dedicadas al público infantil, el que puede participar en las diferentes actividades que se han organizado como pasarelas infantiles, actividades recreativas y de animación con Javier y su Magic Show.

Asimismo han acontecido actividades en la Casa de niños sin cuidado parental de Camajuaní, y actividades de formación vocacional en talleres de creación de Placetas. Especial momento ha sido la vinculación de estudiantes de la academia de artes plásticas al Proyecto Para una sonrisa del hospital infantil José Luis Miranda y el taller del Proyecto Reciclando con arte del artista de la plástica Frank Michel Jonhson con niños de la comunidad de Los Sirios.

Desde el Condado el festival comunitario Rumba en el Condado muestra a una comunidad que se torna diferente, pues a la raíz de ese consejo popular, llegan brigadas artísticas para en vivo, actuar y sumar al ruedo al pueblo santaclareño que reside en ese barrio humilde y paradigmático de esta ciudad.

Desde el sabor de la rumba, e invitando a saborear sus pasos y el movimiento, llegó Awo Ache una agrupación folclórica que hace música percutiva diferente por su alto vuelo técnico y artístico, y porque las letras que identifican su repertorio son genuinas, originales y de alta calidad.