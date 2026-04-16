El Pionero regresa al pediátrico villaclareño

En Villa Clara es habitual que instituciones y trabajadores se unan para realizar donativos al Hospital Infantil José Luis Miranda, una práctica solidaria que cobra especial significado en fechas cercanas al Día Internacional de los Trabajadores.

En esta ocasión, el centro gastronómico Santa Rosalía de Santa Clara llevó su solidaridad hasta la sala de oncohematología. Por duodécima vez consecutiva, Manuel Soliño Guevara, conocido por todos como “El Pionero”, acudió en representación de los trabajadores del centro recreativo para entregar un modesto, pero muy sincero donativo.

Gracias al aporte colectivo, no solo se hicieron llegar alimentos a la institución, sino también algo igualmente valioso: alegría, aliento y esperanza para los pacientes y sus familias. Ese espíritu solidario distingue la labor de “El Pionero”, quien ha convertido este gesto en una tradición cargada de sensibilidad humana.

Lo hago siempre que puedo porque soy paciente oncológico y se lo que significa estar en un hospital enfermo, expresó.

Manuel Soliño Guevara, el capitán de salón del Santa Rosalía, el jefe de la sección sindical, o el aguerrido machetero de las 24 contiendas y de donde vino su sobrenombre, es de esos hombres que no descansan mientras exista una tarea pendiente.

Su pecho no solo se empina al llevar con orgullo el galardón que lo reconoce como Héroe del Trabajo, sino también al latir en él un corazón generoso, donde no hay espacio para el cansancio cuando se trata de ayudar a los demás.

Junto al donativo de Santa Rosalia se unió una representación de trabajadores del Fondo de Bienes Culturales, quienes a través de la ocurrencias del mago Javier, alegraron la jornada de los infantes hospitalizados en el servicio.