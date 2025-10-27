Inicia en Villa Clara vacunación contra el Virus del Papiloma Humano a niñas de 9 años

✍🏻Lis Haydée Martín Díaz de Villegas

Villa Clara inició oficialmente este lunes la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) con el inmunógeno VPH-CECOLIN, marcando un paso decisivo en la prevención del cáncer cervicouterino en la provincia.

El acto inaugural tuvo lugar en el seminternado Hurtado de Mendoza de la capital provincial, donde un total de 14 niñas de cuarto grado recibieron su primera dosis.

Durante el lanzamiento, Yusimí Pedraza Sánchez, jefa del programa de inmunización ampliado en Villa Clara explicó que la campaña se extenderá hasta el mes de diciembre en todas las escuelas primarias del territorio, con el objetivo de inmunizar a un universo de 3000 niñas de nueve años.

«Estamos administrando una vacuna segura, de fabricación china y avalada por la OMS, que previene el 99% del cáncer cervicouterino. Es vital vacunar a esta edad, antes de que inicien las relaciones sexuales, para garantizar una protección efectiva», aseguró la especialista.

Esta vacuna se incorpora al Programa Nacional de Inmunización y representa una garantía para la salud sexual y reproductiva de las futuras generaciones de villaclareñas.

Las autoridades sanitarias precisaron que, a partir de enero de 2026, iniciará la etapa de recuperación para aquellas niñas que por algún motivo no pudieron ser inmunizadas en esta primera fase. Asimismo, las que arriben a los 9 años posteriormente, recibirán la vacuna en sus áreas de salud correspondientes.