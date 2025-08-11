Encrucijada apuesta por la recreación

Visita Comisión Nacional de Recreación

Encrucijada abrió sus puertas a una visita de control del verano, por parte de la Comisión Nacional del Proyecto de Recreación y Uso del Tiempo Libre.

Como parte de una visita que realiza a Villa Clara la Comisión Nacional del Proyecto de Recreación y Uso del Tiempo Libre, la que incluye a todos los organismos que de una forma u otra contribuyen al desarrollo de este Verano “Siempre Joven 2025”, la máxima dirección de dicha representación visitó el municipio de Encrucijada, donde entre los lugares examinados se encontró el Barrio de las Flores, del Consejo Popular Calabazar de Sagua.

Erick Gutiérrez Rodríguez, director Nacional de Recreación del INDER se refirió a la labor de la provincia y los territorios: “Villa Clara tiene un trabajo muy estable, sistemático y además con muy buena aceptación de la población en sentido general, y en el caso de los municipios, ya es algo más preciso a partir de las características y posibilidades del territorio”, destacó.

En esta comunidad se desarrolló un festival de tradiciones en el que los pobladores tuvieron la oportunidad de ser partícipes de actividades recreativas culturales, y deportivas.

Gutiérrez Rodríguez se refirió a la actividad que recién había concluido en el poblado: “Una actividad barrial, muy buena y diversa para los gustos, donde Cultura y el INDER tienen su protagonismo, pero también está Comercio y gastronomía, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno y algo fundamental, con mucha afluencia de público”.

En el evento se reconoció al atleta Eduardo David Pérez Rosell, por varios años consecutivos Campeón Nacional de Tenis de Mesa de los Juegos Escolares Nacionales.

La interpretación de canciones, bailes y ritmos tradicionales, exhibiciones de la Peña campesina local “Chanito Isidrón” y la realización de Juegos tradicionales constituyeron parte de una jornada que incluyó además las demostraciones musicales de los pequeños Eduardo Ariel y Robert Alejandro.