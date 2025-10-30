Encrucijada apoya victoria de Cuba en la ONU

Pese a las presiones de todo tipo a las naciones por parte de los Estados Unidos, Cuba obtuvo una aplastante victoria en la Asamblea general de la ONU, cuando la mayoría de los países apoyó a la Resolución Cubana y además exigió la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Desde hace tiempo en Cuba se desarrolla un movimiento que comprende centros de trabajo, organizaciones e instituciones que han alzado sus voces a favor de la Resolución contra el bloqueo y contra el despliegue de presiones para forzar a los Estados soberanos a cambiar su voto sobre el dictamen.

Daily Tejeda Sotolongo, comunicadora de la Empresa Agroindustrial Azucarera “Pedro Felipe Figueredo y Cisneros”, destacó la entereza del movimiento obrero encrucijadense.“Nosotros los trabajadores somos los arquitectos de la resistencia creativa de esta nación, con nuestro esfuerzo convertimos los desafíos en victorias, sostenemos la producción con ingenio, cuidamos la salud con dedicación y educamos a las nuevas generaciones”.

El enfrentamiento a las campañas de descrédito se hizo patente en los actos, donde la denuncia al bloqueo fue unánime, calificándolo como un acto fragante de castigo colectivo que afecta a todo el pueblo cubano, empeñado en mejorar su actual situación económica.