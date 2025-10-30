Nota informativa No. 6 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre el huracán Melissa

Teniendo en cuenta que las provincias de Holguín, Las Tunas y Guantánamo no presentan una situación hidrológica compleja y se encuentran en condiciones para iniciar las tareas de la etapa de recuperación, se decidió a partir de las 13:00 horas de hoy, establecer la fase recuperativa para estos territorios.

Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos y la respuesta a este evento.