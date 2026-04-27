Dicen que los diseñadores tienen una capacidad añadida de ver el mundo desde diferentes perspectivas. Tal vez sea verdad o solo sea el deseo constante de crear, lo que les permite mirar con ojos detallistas todo aquello que los rodea.

Sea una u otra realidad, lo cierto es que elegir esa carrera es un prueba constante de constancia y de sacrificios, de metas académicas y obstáculos personales que, aunque a veces parezcan insalvables, no te hagan nunca perder el rumbo y dudar de tu capacidad natural para convertirlo todo en armonía.

Para Adria Liset Villavicencio Vega, el diseño siempre fue el camino, quizás porque siempre pudo ver «colores y formas» en lo ordinario y cotidiano, aún cuando colgar el título en su pared significó decir adiós al entorno conocido en el pequeño poblado de Calabazar de Sagua y abrazar la vida capitalina, con sus múltiples desafíos y sus tantísimas diferencias.

«El diseño tiene muchas aristas, vamos desde diseñar la identidad visual de una empresa, una revista, un libro, una página web o aplicación hasta un spot publicitario o una campaña de comunicación. El diseño vende, posiciona, es funcional, ¿qué sería de un hospital o de una terminal de ómnibus sin señalética? O sea, el diseño es muy importante, comunicar y comunicar correctamente es muy importante,» expresó.

Y es que, la joven diseñadora de Telecubanacán, encontró en la televisión la mezcla perfecta de todo aquello que estudió bajo nombres académicos diversos y aquí llegó desde que egresó del Instituto Superior de Diseño (ISDi), para poner toda su pasión creativa a la imagen y el sonido desde el centro de la Isla.

Este 27 de abril, cuando celebramos el Día Mundial del Diseño, nos acercamos a quien, desde la modestia y la timidez que la caracterizan, nos ha enseñado a todos que «diseñar no es solo dibujar, es poder ver procesos en todas sus fases y visualizar un resultado final, para el cual hay que tener en cuenta muchísimos detalles, lo mismo de color, que de texturas, iluminación, formatos, soportes.»

Sobre las limitantes de estudio en la Cuba actual, la especialista comentó que «el ISDi es la única escuela del país donde se imparten las carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial, cada día forma nuevos diseñadores muy talentosos, pero creo que se debe extender más hacia el resto del país, educar más a las personas, empresas y organismos sobre qué es el diseño.»

En un escenario comunicativo totalmente cambiante como el que vivimos en este momento, donde la profesionalización es cada vez más necesaria para enfrentar fenómenos y contextos específicos, «creo que hay que tratar de mejorar la comunicación entre el diseñador y el organismo o empresa, llegar a un acuerdo de lo que es mejor y de lo que funciona y lo que no funciona, pues muchas veces nosotros presentamos la idea o el concepto y al final sale lo que la empresa u organismo quiere, aunque no sea correcto y no debe de ser así, porque eso lo que hace es deteriorar la identidad propia», explicó.

«Actualmente con el auge de las mini empresas y de emprendedores se está viendo un poco más el tema del diseño, cada uno quiere mostrar su esencia y quiere vender sus habilidades o sus productos, en las calles vemos logotipos y en las redes reels y spots publicitarios, estamos comenzando a entrar en un campo donde el mundo está hace tiempo, así que hay que adaptarse a las tendencias desde nuestra propia identidad y para eso estamos los diseñadores», comentó Villavicencio Vega.