En Santa Clara, gala por la Cultura cubana

✍🏻 Leonor Esther Martínez/CMHW

El Maestro Ernesto Alejo, coreógrafo, director de la compañía Danza del Alma y también del teatro «La Caridad», ha tenido a su cargo la organización artística de la gala, que será en la noche de este lunes 20 de octubre en un lateral de la institución.

«Vamos a trabajar en este espectáculo para homenajear la fecha artistas de «Teatro Adentro», «Danza del Alma», «Oché», » Baila Cuba». Hemos invitado al Trío «Palabras» y «Raptus Ensemble», quienes sin lugar a dudas aquilatarán más este espectáculo, escrito entre Roxana Pineda y yo. Es un espectáculo teatral que recoge de alguna forma y desde la poesía momentos muy importantes de la Cultura y de la historia de nuestro país», argumentó.

Durante la gala artística serán entregados los Premios Provinciales de Cultura Comunitaria, otorgados este año a Dunia Herrera, instructora de teatro en Quemado de Güines; al Proyecto socioeducativo santaclareño «Arte y Parte», liderado por el artista, profesor y promotor Yoelvis Lázaro Pérez Carrillo, y como institución a la familia Rivalta, relevante portadora de tradiciones en Encrucijada.

Y añadió Ernesto Alejo: «Yo creo que cada 20 de octubre los artistas deben encontrar la misma razón para celebrar desde otras dimensiones, pero siempre desde la condición más auténtica y legítima, que es el sentimiento nacional».

Gala de demostración, deferencia y agasajo como cierre en Santa Clara de la jornada que ha hecho valer la idea «Cuba es Cultura».