Santa Clara realiza jornada de higienización ante la actual situación epidemiológica

En respuesta a la reciente ola epidemiológica que afecta al país, miembros de diversas organizaciones e instituciones se reunieron en el municipio de Santa Clara para llevar a cabo un trabajo voluntario en el Reparto Escambray.

La brigada, liderada por Diamela López Valdés, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santa Clara, tiene como objetivo fundamental ayudar a las comunidades a mitigar los efectos de la situación epidemiológica actual. Este esfuerzo se centrará en una redistribución de recursos que busque mejorar la calidad de vida de la población.

Además, se prevé que esta labor se extienda a otras áreas del territorio que requieran atención prioritaria.

Actividades similares se implementarán en todo el territorio villaclareño, coordinadas por las principales organizaciones que dirigen el país.