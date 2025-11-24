En Encrucijada prosigue lucha antivectorial

El municipio de Encrucijada presenta una compleja situación epidemiológica, por lo que las autoridades sanitarias han establecido una fuerte campaña antivectorial. La creación de un contingente diseñado para combatir las enfermedades causadas por los mosquitos es una opción determinante.

En Encrucijada se constituyó el Contingente “Abel Santamaría Cuadrado”, destinado a apoyar el combate contra las enfermedades virales que hoy asolan al municipio, fundamentalmente el Dengue y el Chikungunya, ambas trasmitidas por los mosquitos.

El destacamento está compuesto por 30 personas seleccionadas en diferentes empresas e instituciones, responsables y comprometidos con la tarea de salvaguardar la salud de los pobladores, además que estarán distribuidos en dos Brigadas y que estas cuentan con los recursos y el equipamiento necesario para desempeñar sus funciones.

Entre las labores que cumplirá el grupo se encuentran las fumigaciones, la pesquisa y las inspecciones, estas últimas serán prioritarias en las áreas de mayor incidencia de casos positivos.

Posteriormente, de manos de Taimy Pérez Fernández, primera secretaria del PCC en Encrucijada, los jefes de brigadas de la agrupación, recibieron la bandera cubana, la que unida a las firmas de los compromisos por parte de sus integrantes, deja oficialmente constituido el Contingente.

Se prevé que con el trabajo mancomunado de las instituciones y el apoyo popular, en menos de 60 días se declare a Encrucijada municipio libre de virus.