UCLV abre sus puertas a evaluadores externos

📸Fotos Lisvany Martín y DirCom

Cercana a cumplir su 73 aniversario la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas recibe a los evaluadores externos que comenzarán el proceso de evaluación institucional de esta casa de altos estudios.

La universidad villaclareña, reconocida como la más multidisciplinaria del país con 63 programas académicos en diferentes modalidades de estudio, presenta los resultados alcanzados en los últimos 5 años en los distintos rubros a evaluar.

Con 44 programas de maestría y 23 programas doctorales, la UCLV fomenta la innovación de resultados científicos en su vínculo con las demandas territoriales y el compromiso con la ciencia en el país.

Durante toda una semana los evaluadores externos analizarán los elementos mostrados en el informe presentado por la casa de altos estudios villaclareña, que recibió la Condición de Excelencia en el año 2016.

Declarada Monumento Nacional por su carácter patrimonial y cultural desde el 2009, la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas aspira a mantener los estándares de calidad que la caracterizan y ser consecuente con su misión de ser plural y vibrar, como pidiera Ernesto Guevara, con el pueblo.

En el recibimiento a la Junta de acreditadores estuvieron presentes Susely Morfa, miembro del Comité Central y primera secretaria del PCC en la provincia, Milaxy Sánchez Armas, gobernadora en Villa Clara, el DrC. Luis Antonio Barranco junto al claustro universitario y su consejo de dirección.