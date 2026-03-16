En curso el restablecimiento gradual del Sistema Eléctrico Nacional

Prosiguen las acciones previstas para el restablecimiento gradual del Sistema Eléctrico Nacional, luego de la desconexión total ocurrida en la tarde de este lunes.

Varios microsistemas funcionan en las provincias, a fin de proveer electricidad a servicios fundamentales de Salud, abasto de agua, comunicaciones y otros, así como llevar energía hasta todas las plantas térmicas.

Trascendió que no se reportan averías en ninguna de las centrales termoeléctricas que estaban en funcionamiento al momento de la desconexión.