El tributo al Honoris Causa que la Universidad Central nunca pudo otorgar

Tomado de CMHW

La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) se unió hoy al tributo de uno de sus más entrañables amigos, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien durante décadas mantuvo un vínculo estrecho y fecundo con esta casa de altos estudios, desde donde impulsó proyectos científicos y tecnológicos con una visión siempre centrada en el bienestar del pueblo y el desarrollo del país.

Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la UCLV, recordó la humildad, preocupación por la ciencia y cariño incondicional que siempre mostró hacia la universidad el Comandante.

Más de 20 veces estuve con Ramiro en intercambios científicos y siempre nos retaba con ideas que parecían sueños, pero que tenían como propósito resolver problemas sociales y económicos del país, expresó.

Asimismo el rector comentó que Ramiro se vinculó intensamente con el equipo de la universidad en proyectos de uso del bambú, cemento bajo carbono —cuya planta fue inaugurada e impulsada por él—, energías renovables y producción de alimentos, dejando algunos sueños pendientes que hoy se convierten en compromisos ineludibles para la comunidad universitaria.

Le quedó una deuda con la UCLV, confesó Barranco Olivera, pues nunca aceptó el título Doctor Honoris Causa que le intentamos dar varias veces, pero siempre me dijo que no, porque se lo habíamos otorgado al Che y él no llegaba a su altura.

Esa postura, expresó, es una injusticia que él mismo se hacía, pero que demuestra su inmensa humildad y el profundo respeto y cariño que sentía por el Guerrillero Heroico.

Anabel Díaz Hurtado, vicerrectora de la institución académica, describió a Ramiro Valdés como un hombre que siempre dejaba una enseñanza.

Unía la explicación técnica, política y la vivencia personal de lo que hizo como parte del proceso revolucionario; le enseñaba a las jóvenes generaciones el valor del sacrificio y el compromiso con el propio ejemplo, dijo.

La vicerrectora subrayó que el Comandante tenía una capacidad impresionante de resistencia física y mental, y que en cada encuentro transmitía la importancia de estar actualizados tecnológicamente para asumir los retos del país.

Siempre nos llamó a darle dignidad al desarrollo humano de Cuba, al proyecto social que venía desde la generación del Moncada, reflexionó.

Hay una impronta humana que nos corresponde mirar, esa historia viva de la Revolución que por lógica generacional no va a estar entre nosotros físicamente, pero a la que nos queda la responsabilidad de volver permanentemente, concluyó Díaz Hurtado.

En una ceremonia político-militar, el próximo 25 de junio los restos del Comandante Ramiro Valdés Menéndez llegarán a esta central geografía para su descanso eterno en el Mausoleo Frente Las Villas del Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara.