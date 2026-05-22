Repudian villaclareños falsa acusación contra el líder de la Revolución, Raúl Castro 

Villa Clara Como toda Cuba se suma a la condena de las nuevas maniobras del gobierno norteamericano contra Cuba, en esta ocasión las falsas acusaciones contra el líder de la Revolución.

Los trabajadores de todos los centros asistenciales de la provincia en representación del sector de la salud en Villa Clara se dieron cita en el teatro del hospital clínico quirúrgico Arnaldo Milian Castro para condenar enérgicamente la acusación espuria del Departamento de Estado Norteamericano contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro.

Durante el acto se dió lectura a la declaración del Gobierno Cubano ante la nueva maniobra de los Estados Unidos en su intento desesperado de orquestar una narrativa que justifique un pretexto para una posible intervención militar contra el noble pueblo cubano.

El doctor Yordy Duarte Espinosa, secretario del núcleo del PCC del hospital Arnaldo Milan expresó en nombre del ejército de batas blancas la convicción de defender al General de Ejército Raúl Castro, paradigma de revolucionario y de no claudicar ante las presiones del imperio

La Empresa textil Luis Augusto Turcio Lima se sumó también a esta jornada de condena contra las nuevas falacias.

Trabajadores del centro y pioneros de la escuela primaria Abel Santamaría de la comunidad Sakenak repudiaron la infame acusación contra el segundo jefe del movimiento 26 de Julio quien junto a su hermano el Comandante en Jefe han sido paradigma de la Revolución Cubana.

Es una vergüenza está acusacion contra un hombre que ha sido ejemplo de revolucionario para Cuba y el l mundo. Además es una mentira que carece de fundamento legal, expresó contra Miguel Santos Garcías ,trabajador de Sarex.

Una vez más la retórica anticubana salida del odio del imperio se estralla contra la fuerza y las convicciones histórica de un pueblo que condiciones muy difíciles prefiere la paz y no desecha la legítima defensa en caso de una agresión.