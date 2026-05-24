Para compartir el futuro: contar bien las oportunidades del presente

Tomado de Granma/

Periodistas y comunicadores de todos los continentes participan en China de un programa de intercambio para naciones del Sur Global.

China.-«La comunicación sincera es la esencia del intercambio cultural, y el entendimiento mutuo es la clave para la conexión entre los pueblos».

Expresada por Ma Huaide, presidente de la Universidad Renmin de China -sede de la mayor y más prestigiosa Escuela de Periodismo y Comunicación del gigante asiático-, la sentencia definió la apertura esta semana de una nueva edición del Programa que, para periodistas de todos los continentes, realiza desde 2014 el Centro Internacional de Prensa y Comunicación de China (CIPCC).

Organizado por la Asociación de Diplomacia Pública, y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, CIPCC está reconocido en el país como el programa de formación para periodistas extranjeros más grande, extenso e influyente, y en esta ocasión convocó a 98 comunicadores de 90 naciones –entre ellos el periódico Granma– que, a lo largo de tres meses, entrarán en contacto directo con experiencias cotidianas que ilustran cómo China avanza aceleradamente por un camino de crecimiento económico, de estabilidad social y de afianzamiento de su cultura ancestral, imbricado con el propósito de la modernización, trazado claramente en las políticas de desarrollo de la República.

«El año 2026 es el primero del 15to. Plan Quinquenal de China para el desarrollo económico y social, y en ese esquema la modernización del país entrará en una nueva etapa de avance integral y coordinado», explicó Hong Lei, ministro asistente de Relaciones Exteriores, quien al dar la bienvenida a los participantes de CIPCC 2026, calificó al programa como un «ejemplo vívido de solidaridad, cooperación y trabajo mano a mano entre las naciones del Sur Global».

Hong Lei argumentó cómo el mundo está experimentando cambios profundos, hay conflictos geopolíticos recurrentes, es lenta la recuperación global, es evidente el resurgimiento del unilateralismo y el proteccionismo, y la política de poder socava el orden internacional.

En respuesta, expuso cómo China, con el presidente Xi Jinping a la cabeza, ha propuesto la visión de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, con cuatro iniciativas globales, a fin de «reducir la brecha de desarrollo, preservar la paz duradera, promover el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y mejorar la gobernanza global».

Afirmó que, con tal visión y las iniciativas principales como guías, China se ha comprometido a ser «un constructor de la paz mundial, un contribuyente al desarrollo global y un defensor del orden internacional, en un intento de aportar estabilidad al mundo turbulento actual.

Coherente con esos objetivos, el programa de CIPCC invita a mostrar cómo China es ejemplo de ello y trabaja para materializar sus compromisos, pues los periodistas y comunicadores son «puentes vitales para fomentar el entendimiento mutuo y construir consenso entre diversas civilizaciones y naciones», subrayó el Presidente de la Universidad Renmin de China.

«Las personas de todas las naciones están ávidas de paz, de desarrollo, de cooperación y de resultados beneficiosos para todos, y tienen un deseo más fuerte de comprensión mutua y aprendizaje mutuo. Más que nunca, necesitamos una documentación y expresión veraz, profunda y responsable», convidó.

Durante 12 años, alrededor de un millar de periodistas y comunicadores de unas 140 naciones han participado de este programa de intercambio y formación promovido por la Asociación de Diplomacia Pública de China.