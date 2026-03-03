Mayoría en Estados Unidos se opone a guerra de Trump contra Irán

Casi seis de cada 10 estadounidenses desaprueban el ataque de Estados Unidos a Irán, y la mayoría considera probable que esta nueva aventura bélica ordenada por el presidente Donald Trump derive en un largo conflicto militar.

El senador Bernie Sanders escribió en X: “Trump dijo que teníamos que atacar a Irán porque no podemos permitir que ‘tenga un arma nuclear’. ¿En serio? Se trata del mismo presidente que en junio dijo: ‘las instalaciones nucleares de Irán han sido destruidas’. Vietnam. Iraq. Irán. Otra mentira. Otra guerra”.

Pero para Trump las encuestas no cuentan y afirmó que estaría haciendo lo correcto. En una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca a tres militares, dos de ellos con carácter póstumo, prometió que Estados Unidos “vencerá fácilmente” al régimen de Irán.

El estudio de opinión de CNN realizado por SSRS arrojó que la mayoría desconfía de que Trump tome las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza en Irán.

Un 60% de los entrevistados afirmó que no creen que tenga un plan claro para manejar la situación y un 62% consideró que debe tener la aprobación del Congreso.

El Comando Central (Centcom) confirmó la víspera que aumentó a seis el número de militares estadounidenses muertos en la respuesta de Irán al ataque de Estados Unidos e Israel.

La cifra se incrementó después de que se recuperaran los restos de dos soldados que fueron previamente localizados en una instalación blanco de las acciones defensivas de Irán en la región, según señaló el Centcom.

En una conferencia de prensa antes de ese anuncio, el secretario de Defensa Pete Hegseth había informado de la muerte de cuatro soldados estadounidenses en un ataque iraní a un centro de operaciones tácticas en Kuwait.

El jefe del Pentágono intentó restar importancia al hecho cuando dijo que Estados Unidos cuenta con “defensas aéreas increíbles”, pero de “de vez en cuando, puede que haya una, desafortunadamente la llamamos bomba de chorro, que se abre paso”.

“Y en ese caso en particular, impactó en un centro de operaciones tácticas que estaba fortificado, pero estas son armas poderosas”, añadió.

Desde que Estados Unidos e Israel desataron la Operación Furia Épica contra la República Islámica en la madrugada del sábado, Irán ha respondido con ataques a intereses militares y comerciales estadounidenses en al menos cinco países del Golfo Pérsico y en rutas circundantes con cientos de misiles balísticos y drones.

Según Hegseth, las pérdidas “solo refuerzan nuestra determinación de asegurarnos de que lo hagamos correctamente”.

Al referirse a los objetivos de Estados Unidos en Irán, Hegseth repitió el discurso de la Casa Blanca: la supuesta capacidad de Irán de “proyectar poder contra nosotros y nuestros aliados de maneras que no podemos tolerar”.

Ya no era solamente el programa nuclear, sino también que no podían admitir que Teherán contara con misiles balísticos y drones.

Respecto a la duración de esta guerra de cuatro a cinco semanas, dijo que “el presidente Trump tiene toda la libertad del mundo para hablar sobre cuánto tiempo podría o no durar: cuatro semanas, dos semanas, seis semanas. Podría adelantarse. Podría retrasarse (…) Vamos a ejecutar, bajo sus órdenes, los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar”.

El secretario de Defensa aseguró en su encuentro con los periodistas que esta “no es una guerra de cambio de régimen”, lo que contradice lo planteado por Trump.

Hegseth se negó a ofrecer un cronograma sobre los próximos pasos de la Operación Furia Épica y dijo que nada tiene que ver con la invasión de Irak en 2003. En ese sentido, desestimó que el nuevo atolladero bélico se convierta en otra guerra interminable.

El próximo 3 de noviembre tendrán lugar las elecciones de medio término y el Partido Republicano, que domina ambas cámaras del Congreso (de Representantes y el Senado) podría estar en aprietos ante el enojo creciente de los votantes.

La Operación Furia Épica, lanzada en la madrugada de este 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, dejó en su primer día más de 200 muertos, entre ellos el Líder Supremo, ayatolá Alí Jamenei, miembros de la cúpula militar, y más de un centenar de muertos (niñas, padres y maestros) en una escuela infantil.

(Con información de Prensa Latina)