El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, impuso este sábado al trovador Silvio Rodríguez la Orden José Martí, máxima distinción que concede el Estado cubano a ciudadanos nacionales y extranjeros por sus servicios a la causa de la paz o por sus logros sobresalientes en la educación, la cultura, las ciencias, los deportes y el trabajo creativo.

La ceremonia, que tuvo como escenario el Palacio de la Revolución, se celebró en vísperas del cumpleaños 80 del autor de emblemáticos temas como El necio, quien ha dedicado buena parte de su vida a la Nueva Trova, como uno de los máximos exponentes de este género musical cubano, surgido tras el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959.

El secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, dio lectura a la fundamentación de la Orden, otorgada mediante el Decreto Presidencial 1329, del 24 de noviembre de 2026, en reconocimiento a su “aporte extraordinario al desarrollo de la cultura cubana”.

Ricardo Guerra destacó que Silvio, fundador del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y del Movimiento de la Nueva Trova, es autor de canciones de “el más alto vuelo poético, tanto en sus textos como en su música”, y creador de una obra arraigada en la ética, los valores y la espiritualidad de la historia patria.

Asimismo, resaltó que su poética expresa tanto las esencias de grandes acontecimientos como los sueños y sentimientos más íntimos del ser humano, y que su voz ha contribuido al despertar del pensamiento independentista de los pueblos. También recordó su presencia y protagonismo en momentos trascendentales de la historia de la Revolución.

Entre los hitos de su trayectoria internacional, la fundamentación mencionó el concierto celebrado en Argentina en 1997, por los 30 años de la caída del Che en Bolivia, donde compartió escenario con figuras de la canción latinoamericana, y su interpretación de La era está pariendo un corazón en la Plaza de la Revolución de Santa Clara, durante la llegada a Cuba de los restos del Che y del destacamento de refuerzo.

El texto destacó igualmente la vitalidad de su obra, demostrada en las giras realizadas entre 2025 y 2026 por países latinoamericanos y ciudades españolas, y su capacidad para convocar a públicos de distintas generaciones y geografías.

La repercusión de Silvio, añadió, trasciende el ámbito musical: su obra constituye un patrimonio cultural vivo que atraviesa fronteras geográficas, generacionales e ideológicas y lo consolida como una de las figuras más influyentes de la canción de autor en lengua española.

Al concluir la lectura, Ricardo Guerra transmitió al trovador la felicitación del General de Ejército Raúl Castro Ruz por el reconocimiento, acompañada de un fuerte abrazo.

Silvio Rodríguez: Acepto esta medalla en nombre de la trova cubana

En sus palabras de agradecimiento, Silvio evocó la influencia de José Martí en su formación desde la infancia, transmitida inicialmente por su abuelo materno, Félix Domínguez, tabaquero e hijo de tabaqueros. Recordó también la edición de La Edad de Oro de 1953, uno de los primeros libros que leyó y que todavía conserva.

“Martí fue un mortal extraordinario por su inteligencia, su sensibilidad, su capacidad de trabajo y luego por su suerte. Su vida pudo ser bien diferente, pero se impuso su mirada crítica y autocrítica, lo que lo llevó a dedicarse en cuerpo y alma al mejoramiento humano”, expresó.

El músico confesó que, al conocer la posibilidad de recibir la Orden José Martí, se sintió abrumado al repasar los nombres de quienes ya la habían merecido. Mencionó entre ellos a Alfredo Guevara, Roberto Fernández Retamar, Cintio Vitier y Fina García Marruz, así como a músicos de reconocida trayectoria que, señaló, no figuraban en esa relación.

También recordó sus inicios en la radio, en 1967, y el encuentro con trovadores que habían viajado desde Oriente para participar en un programa de Radio Rebelde. Aquella experiencia, contó, lo llevó a reivindicar la palabra “trovador” frente al término “cantautor”, que comenzaba entonces a popularizarse.

Al explicar el sentido con que recibía la distinción, evocó a los fundadores de la trova cubana, entre ellos Pepe Sánchez y Sindo Garay; a figuras como Miguel Matamoros, María Teresa Vera y Manuel Corona; a los exponentes del feeling César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Ñico Rojas y Ela O’Farrill, y a creadoras como Marta Valdés y Teresita Fernández.

Tuvo también palabras de recuerdo para sus contemporáneos, entre ellos Pablo Milanés, Noel Nicola, Martín Rojas, Vicente Feliú, Sara González, Eduardo Ramos, Lázaro García y Santiago Feliú.

“Por eso, permítanme expresar que acepto este honor no por mí, sino por toda la trova cubana”, afirmó.

“Así acepto esta medalla en nombre de la trova, como estoy seguro hubiera hecho cualquier otro trovador. Gracias a los que piensan que merecemos esta distinción. Muchas gracias”.

Con una trayectoria de casi seis décadas, desde sus inicios en 1967, Silvio fue elegido junto a Ernesto Lecuona como el mejor compositor cubano del siglo XX, mientras que a nivel internacional fue galardonado, al igual que el español Joan Manuel Serrat, como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del siglo. En 1997 recibió el nombramiento de Artista Unesco por la Paz.

Entre las distinciones que atesora sobresalen el premio ALBA 2010 y los doctorados honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana).

Recientemente, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba le confirió la distinción Arte Fiel, por sus aportes a la música, la literatura y la cultura cubanas. El reconocimiento fue instituido en ocasión del centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz y del aniversario 65 de la organización.

Tras la ceremonia, la escalinata del Palacio de la Revolución acogió el concierto “Para Silvio”, dedicado al guitarrista, poeta y compositor, autor de más de 500 canciones y una veintena de álbumes, y considerado uno de los cantautores de habla hispana de mayor trascendencia internacional.