✍️📷 Oscar Salabarría

El excelentísimo señor Raphaël Trannoy, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Francia en Cuba, fue recibido en la sede del Gobierno Provincial de Villa Clara por la gobernadora del territorio, Milaxy Yanet Sánchez Armas.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Escudos, ambas delegaciones abordaron los históricos vínculos de cooperación entre esta central provincia y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), que ha cofinanciado, junto con la Unión Europea, el proyecto Redes Irma, el cual fortaleció la resiliencia de comunidades en los municipios de Caibarién y Remedios frente a desastres naturales.

Más recientemente, la AFD ha presentado el proyecto Cooperación Internacional: Apoyo a los Nuevos Actores Económicos para una Diversificación Económica Innovadora y Sostenible, desarrollado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y dotado con un fondo de inversión de 14 millones de euros de la Unión Europea.

En este sentido, el alto diplomático francés explicó cuánto significa para su país apoyar a los diferentes actores económicos de Cuba.

Raphaël Trannoy, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Francia en Cuba, condenó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, reconoció el daño que ocasiona esa genocida política a la isla y afirmó que las transformaciones económicas y sociales que implementa Cuba impactan de manera positiva en los lazos de cooperación entre ambas naciones.

La cooperación francesa se ha orientado de manera consistente a apoyar los sectores que Cuba ha definido como estratégicos: la producción de alimentos, las energías renovables y el fortalecimiento de los actores económicos locales.