Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), convocó al Octavo Período Ordinario de Sesiones de ese órgano, en su X Legislatura, para el 17 de diciembre próximo, a las 09:00 a. m, en la capital nacional.

La convocatoria, emitida en virtud del artículo 111, inciso c de la Constitución de la República, fue publicada este viernes en el sitio web del Parlamento cubano.

El documento establece que la sesión comenzará a las 09:00 de la mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana.

La ANPP informó que la convocatoria se divulgará entre las diputadas y los diputados, los organismos de la Administración Central del Estado y los demás órganos y autoridades correspondientes.

(Tomado de ACN)