Díaz-Canel de regreso a Cuba pendiente de situación eléctrica

La delegación de alto nivel encabezada por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, de regreso a la patria sigue atentamente la situación eléctrica en el oriente del país, informó hoy la Presidencia.

Al término de su gira oficial por tres países de Asia, el Jefe de Estado subrayó en la red social X que “de regreso a Cuba seguimos atentamente crítica situación con la generación eléctrica y restablecimiento paulatino del servicio en región oriental, gracias a trabajadores de la Unión Eléctrica”.

La región oriental de la isla había quedado desconectada en la noche del domingo por un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas, pero en la madrugada ya se había restablecido el servicio, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Energía y Minas.

El mandatario añadió en su post que el tema energético ha sido prioritario en los intercambios del recién culminado periplo, el cual inició el pasado domingo en Vietnam, prosiguió en China y terminó en Laos.

Durante la gira oficial por Asia, la delegación cubana sostuvo encuentros con las principales autoridades de estas naciones, y visitó lugares de interés político y económico, como parte de una agenda dirigida a fortalecer los lazos bilaterales.

Las visitas a Vietnam y China se enmarcaron en el contexto del aniversario 65 de las relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación de estos países con Cuba, resaltó la Presidencia.

La delegación de alto nivel de la mayor de las Antillas la integraron además el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera; el integrante del Comité Central del PCC y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García.

Asimismo, viajaron a las tres naciones los titulares de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga; de Agricultura, Ydael Pérez Brito; la presidenta del Grupo Empresarial Biocubafarma, Mayda Mauri Pérez; además de otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.