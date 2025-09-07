Cuba cae ante Japón en Copa Mundial Sub-18 de Beisbol

La selección cubana cedió este domingo 0x3 ante el anfitrión Japón y perdió su invicto por el grupo A de la Copa Mundial Sub-18 de Beisbol con sede en Okinawa.

Kenshin Shimoshige “amarró” cortico a la tropa del mentor tunero Abeicy Pantoja durante cuatro entradas, en las cuales ponchó a cinco y apenas permitió un par de imparables.

Derrota del abridor Diosdenys Pentón, que tiró dos innings a ritmo de par de carreras, una de ellas sucia por un error a la defensa.

El relevista Jesús Alejandro López sí firmó un excelente trabajo durante cuatro actos, en los que la escuadra nipona solo pudo fabricar una carrera en el Okinawa Cellular Stadium.

Pero Shimoshige mantuvo su dominio sobre los bateadores cubanos y concretó la victoria aplaudida por su público.

Tras este resultado, Cuba ocupa la segunda posición del apartado, igualada con Puerto Rico (2-1), su próximo rival, y por delante de Corea del Sur (1-1), contra el que cerrará la etapa clasificatoria.

Los cubanitos habían vencido en sus presentaciones anteriores sobre los elencos de Sudáfrica e Italia.

En la otra llave, Estados Unidos se mantiene al frente con tres victorias sin derrotas, seguido por Australia y Alemania (2-1), China Taipéi (1-1), Panamá (0-2) y China (0-3).

