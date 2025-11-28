Díaz-Canel agradece solidaridad de Venezuela tras el paso del huracán Melissa

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, sostuvo este jueves un encuentro en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales en Santiago de Cuba con Domiciano Graterol, viceministro de Obras Públicas de la República Bolivariana de Venezuela, quien encabeza una brigada de jóvenes que llegó a la Isla para apoyar en la recuperación tras el paso del huracán Melissa.

Según precisaron fuentes de la Presidencia, durante el intercambio, Díaz-Canel destacó que la presencia de los venezolanos en Cuba constituyó una muestra de la hermandad y amistad entre ambos pueblos y revoluciones.

El mandatario subrayó que la cooperación se produjo en un contexto marcado por la presión externa y la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, situación que afectó la seguridad regional y la estabilidad de la Revolución Bolivariana.

Señaló que, pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, se mantuvo la colaboración con Venezuela y resaltó que jóvenes de ambas naciones trabajaron juntos en labores de recuperación.

Díaz-Canel expresó que ese esfuerzo conjunto fortaleció los valores compartidos y consolidó la identidad cultural e histórica de los dos pueblos.

El Presidente agradeció al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a la juventud que integró la brigada por el gesto solidario.

Domiciano Graterol precisó que los jóvenes se sintieron en Cuba como en su propio país y reafirmó que la hermandad entre ambas naciones nació con los Comandantes en Jefes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz, líderes históricos de las Revoluciones nacionales, y que hoy se mantiene con los presidentes Nicolás Maduro y Díaz-Canel.

(Con información de ACN)