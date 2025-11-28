La Industria Química de Cuba convoca al negocio y la inversión en la FIHAV 2025

Con un llamado a la comunidad empresarial nacional e internacional, el Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIQ) ha desplegado una ofensiva comercial en la 41 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

Bajo la misión de asegurar producciones y servicios vitales para el país, el GEIQ aprovecha este escenario, uno de los más importantes del Caribe, para fortalecer su integración con el mercado global y marcar nuevos retos en el marco del cierre del XX Aniversario de su creación.

Desde la inauguración de su stand, se anticipó que la participación del sector químico en FIHAV 2025 no sería protocolar, sino activa y con una agenda bien definida.

Entre sus objetivos clave en la feria se plantearon fortalecer las relaciones bilaterales con los países participantes, potenciar la exportación y la sustitución de importaciones a través de encadenamientos productivos y la atracción de inversión extranjera directa, identificar socios comerciales para invertir en los diferentes eslabones de la cadena de valor de la industria química cubana.

Asimismo, buscan consolidar alianzas estratégicas que contribuyan a incrementar producciones y acceder a nuevos mercados internacionales, promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector, así como ampliar la cartera de proveedores y clientes.

Al inaugurarse su espacio en FIHAV quedó claro que, a pesar de los desafíos actuales, la “perseverancia, responsabilidad y creatividad” de los empresarios y trabajadores del grupo ha permitido sostener el desarrollo de este sector estratégico.

Durante la feria, el GEIQ ha realizado actividades de promoción de sus fondos exportables y nuevos productos, así como encuentros de negocios bilaterales, diseñados específicamente para evaluar oportunidades de integración con otros actores económicos.

¿Qué abarca la industria química cubana?

El Grupo Empresarial de la Industria Química tiene bajo su responsabilidad la producción de bienes y servicios esenciales que incluyen:

Gases medicinales e industriales.

Cloro y sosa cáustica.

Productos de la química inorgánica.

Fertilizantes y plaguicidas.

Manufacturas de goma, vidrio y papel.

Servicios técnicos, de investigación y de comercio exterior.

Con este amplio portafolio y reafirmando su lema de “aportar química para la vida”, el sector se presenta en FIHAV 2025 no solo como un actor industrial, sino como un partner dispuesto a construir futuros negocios y consolidar su presencia en el mercado global.