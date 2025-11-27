Villa Clara se moviliza

✍🏻📸Lys Haydée Martín Díaz de Villegas

Las calles de la provincia gritan un mensaje de equidad y derecho. Hoy, las asociaciones de personas con discapacidad —la ACLIFIM, ANCI, ANSOC y ACPDI— unieron fuerzas en la Pasacalle que marcó el inicio de la Semana de Equiparación de Oportunidades, que se extienderá hasta el 3 de diciembre.

Esta jornada nacional se enfoca en un llamado urgente: la plena inclusión no es un favor, es un derecho. El tema central para el 2025, «Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social», guía las acciones. La movilización demuestra el compromiso compartido de construir un futuro donde las personas, sin importar sus capacidades, accedan a igualdad de oportunidades para desarrollarse plenamente.