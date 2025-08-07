Se prepara Camajuaní para conmemorar el 65 Aniversario de la FMC

Por los resultados integrales en el funcionamiento de la organización en la última etapa, la Federación de Mujeres Cubanas en Camajuaní obtuvo la sede del acto provincial por el aniversario 65 de la creación de la organización femenina.

En la antesala del acto provincial, en Camajuaní se realizaron diversas actividades en ocasión de la efeméride. El conversatorio con los niños del Hogar sin amparo familiar del territorio, sobre la vida y obra de Vilma Espín, fundadora de la organización y defensora fehaciente de los derechos de la mujer cubana, así como del líder histórico de la Revolución Fidel Castro, quien abogó por darle el lugar que la mujer cubana merecía en la historia de la patria.

La Secretaria de la organización femenina en el territorio también se refirió a la actividad «Tejiendo futuro» , que consiste en intercambios en centros de concentración femenina que laboran en confecciones de uniformes escolares y otras producciones en beneficio de la sociedad.

A las embarazadas del Hogar Materno «Matilde Prado» se le dedicó otro de los intercambios a propósito de la Jornada por la lactancia materna y su importancia.

Continuarán los encuentros con exdirigentes de la organización femenina, delegadas de la Asamblea municipal del Poder Popular y diputadas al Parlamento, así como el acercamiento de servicios de peluquería y barbería a los abuelos que son acogidos en el Hogar de ancianos «Mario Muñoz», la Casa de Abuelos en el poblado de Vueltas y otros asistencia dos a través del Sistema de Atención a las Familias (SAF).

Las federadas camajuanenses se acercan al aniversario 65 de la creación de la FMC con el mismo compromiso del primer día de luchar por la plena igualdad de la mujer.