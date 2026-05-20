Honra Villa Clara a José Martí

La Sociedad Cultural José Martí en su filial VC, reunió a sus miembros y a una representación de estudiantes, para recordar desde la efemérides histórica, la muerte de José Martí.

Para honrar la memoria de grandes hombres como José Martí, se hizo un encuentro en la sala Caturla de la Biblioteca provincial que lleva su nombre, en Santa Clara.

Aquí fueron fusionados dos líderes cubanos, Martí y Fidel Castro, desde las ideas y grandezas de ambos, desde la historia, unidos además en el pensamiento y la filosofía dejando con claridad por parte del disertante cuánto aportó el Apóstol a las ideas y a la conciencia fidelista.

Este fue un encuentro propicio para fundar el Club Martiano perteneciente a la dirección provincial de cultura de Villa Clara, el cual se nombró 19 de Mayo.

Los martianos en Santa Clara recordaron al hombre de la Edad de Oro, al siempre maestro y al más universal de todos los cubanos.