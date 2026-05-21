Desarrollan en Camajuaní jornada por el Día de la enfermería

Cómo cada año desde el Primero de Mayo comenzaron en Camajuaní, las actividades en homenaje a la Jornada por el Día Internacional de la enfermería que se extiende hasta el tres de junio.

Ismaray Broche Concepción, Asesora municipal de enfermería se refirió a los talleres docentes que contribuyen a la superación en diferentes temas como el seguimiento al programa de cáncer cérvico uterino, la aplicación de la medicina natural tradicional en las principales patologías como apoyo al tratamiento y talleres sobre la consulta de puericultura a través de la enfermería en los 60 consultorios del médico y la enfermera de la familia como estrategia para el desarrollo sano de los niños.

La jornada también incluye el intercambio con los trabajadores jubilados y matutinos especiales en los diferentes escenarios donde se reconoce y estimula al personal de la enfermería que más se destaca en la etapa.

Enaltecer la obra de enfermeras y enfermeros es el propósito de la Jornada que concluye el próximo tres de junio, Día de la Enfermería cubana.