Arriban los dos veleros del convoy Nuestra América a la bahía de La Habana

Auxiliados por la embarcación Prácticos del Puerto entraron a la bahía de La Habana primero uno y luego el segundo velero de la solidaridad con Cuba del convoy Nuestra América, procedentes de México.

Después de una gran preocupación por el destino de estos dos veleros que zarparon de Isla Mujeres el pasado 20 de marzo y con los que no hubo comunicación durante varios días, felizmente arribaron a la bahía de La Habana en la tarde de hoy.

Con ellos viajaron 10 miembros del convoy de varias nacionalidades, además de la tripulación de ambos veleros. Traen consigo donaciones para el sistema médico cubano y otros destinos.

(Noticia en construcción)