Desde Villa Clara, 27 años humanizando la atención pediátrica

✍🏻📸Y. Crecencio Galañena León/ACN

Más de un millar de niños se han beneficiado ya del proyecto Para una Sonrisa, una iniciativa del Hospital Pediátrico Provincial José Luis Miranda de Villa Clara que, tras arribar esta semana a sus 27 años de labor ininterrumpida, continúa humanizando los ingresos infantiles mediante actividades culturales y recreativas.

El espacio, derivado de la estrategia del territorio encaminada a complementar la atención clínica especializada con el derecho al juego y la alegría de los pacientes menores de edad, constituye un pilar para el bienestar emocional de los pequeños y sus familias durante la ejecución de los tratamientos.

Su labor ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad y el impacto sicológico asociados a la enfermedad, declaró a la ACN Yusiley Marcelo Harman, vicedirectora de Asistencia Médica de la institución, quien agregó que el proyecto resulta un ejemplo de la articulación entre el sector sanitario, proyectos comunitarios e instituciones, lo que fortalece la protección integral de la infancia.

Desde su concepción inicial, Para una Sonrisa reafirma los valores humanistas del sistema nacional de salud; su coordinación, a cargo de Tania Ortega, moviliza cada semana a artistas y voluntarios para llevar animación a las salas hospitalarias, y se enmarca dentro de las políticas del Estado cubano para garantizar la atención médica gratuita, universal y de alta especialización para todos los menores.

El compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia deviene prioridad social que se materializa en este tipo de programas; al respecto, Yandry Alfonso Chang, director de Asistencia Médica y Medicamentos en Villa Clara, destacó la sensibilidad que requiere la pediatría.

Verlos recuperarse y regresar sanos a su comunidad es una de los mayores gratificaciones para cualquier profesional, pues existe un compromiso colectivo especial con ellos, afirmó el directivo, quien resaltó la dedicación de los equipos multidisciplinarios del hospital.

Según Marcelo Harman, la sostenibilidad de esta iniciativa durante casi tres décadas evidencia la voluntad política y la asignación de recursos para el desarrollo pleno de la niñez: «El proyecto resulta una expresión tangible del principio fundamental de no dejar a ningún niño desprotegido, lo que se aviene con el interés superior del menor mediante un enfoque clínico, emocional y social».

Para una Sonrisa fue fundado el 18 de diciembre de 1998, mantiene su permanencia y crecimiento como parte del continuo apoyo institucional y el compromiso del Estado cubano con el bienestar integral de la infancias, y la prioridad de su protección aun en contextos complejos.