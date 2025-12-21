Cuba asume como irrespetuosa su exclusión de la Serie del Caribe 2026

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol consideró este domingo de irrespetuosa su exclusión de la Serie del Caribe 2026, que finalmente tendrá por escenario México.

En una declaración, precisó que aunque la invitación recibida se generó desde Venezuela, en su condición de sede original de esta edición, fue avalada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo, del que la isla es fundador.

Según la información compartida, la entidad caribeña no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol «sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo».

En este punto, enfatizó que el cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para el deporte nacional.

La CBPC anunció el jueves que el clásico invernal, pactado del 1 al 7 de febrero entrante, tendrá por sede Guadalajara, luego de aprobar la propuesta presentada por la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, impulsada por la organización Charros de Jalisco.

El cambio llegó después de que México, Puerto Rico y República Dominicana desistieran de la sede originalmente prevista en la Gran Caracas, por razones logísticas ajenas a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

La Serie del Caribe 2026 reunirá a cinco equipos: los campeones de las ligas de México, República Dominicana y Puerto Rico, con la expectativa de sumar al monarca de Venezuela, además de Panamá como país invitado.

El despojo de Gran Caracas como escenario del clásico caribeño tiene lugar en un contexto de acoso militar, agresión y cerco de Estados Unidos contra la República Bolivariana, cuyo presidente Donald Trump expusó recientemente sus intenciones de apoderarse del petróleo y de otras riquezas de la nación sudamericana.

(Con información de PL)