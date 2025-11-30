Desde Santa Clara, otra velada por Fidel

Como hace nueve años, la noche se vistió de silencio este 30 de noviembre en la Plaza del Che de Santa Clara.

Acompañados por la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Milaxy Yanet Sánchez Armas, así como dirigentes de organizaciones políticas y gubernamentales, hasta aquí llegó una representación del pueblo villaclareño, el mismo que Fidel calificara de «vencedor de dificultades y obstáculos» para darle el último adiós al líder histórico de la Revolución Cubana en su viaje hacia la eternidad.

Aquella noche del 2016 nació la mítica del reencuentro de ambos guerrilleros en esta tierra, y ya se convirtió en tradición el volver al mismo lugar de aquella última conversación para recordar el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro, no con la tristeza de la partida física, sino con la convicción de su eterna presencia junto a su pueblo que tanto lo convoca y necesita.

Esta noche de domingo, la plaza solo rompió el silencio rotundo del recuerdo con la música y las voces de lo mejor del arte del territorio, digno homenaje a quien consideró la cultura como escudo y espada de la nación.

Santa Clara no había vivido tal solemnidad desde que recibió los restos del Che Guevara y varios de sus compañeros de lucha en 1997, sin embargo, la última noche de noviembre hace casi una década, se tiñó de la incredulidad de un pueblo que, desde las lágrimas, siempre consideró y considera a Fidel, simplemente inmortal.