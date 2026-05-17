Desarrollan en Encrucijada evento Universidad y desarrollo local

Promocionado por el Centro universitario Municipal “Abel Santamaría Cuadrado”, de Encrucijada, se desarrolló el evento “Universidad y desarrollo Local Encrucijada 2026”, en el cual se presentaron más de veinte ponencias a través de Talleres.

El evento que en años anteriores vio la luz desde la virtualidad, este año se realiza de manera presencial e incluyó a Profesores de la Universidad Central “Martha Abreu de Las Villas” y del Centro Universitario Municipal, así como estudiantes destacados del nivel superior, se constituyó en centro de debate, reflexión y compartimento de experiencias innovadoras relacionadas con la transformación de nuestras comunidades.

Liannet García Corona, Subdirectora de Investigación y Post grado del Centro Universitario, al referirse a la importancia del encuentro destacó como este se ha convertido en vehículo ideal para el fomento de intercambio entre la Universidad y los sectores locales que intervienen en el desarrollo de la localidad de manera general.

En el espacio también tuvo entre sus presentaciones a una exhibición de tejidos, pinturas y esculturas de artistas plásticos y una diseñadora local, esto último comprendió trajes hechos con materiales reciclables expuestos por modelos infantiles.