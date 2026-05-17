Celebran en Quemado de Güines Día del Campesino

El municipio de Quemado de Güines celebró con entusiasmo el Día del Campesino, en el marco del sesenta y cinco aniversario de constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ANAP , la sede de la celebración fué la cooperativa Delfín Sen Cedré de la Comunidad Riquelme , con resultados loables desde su fundación. El acto municipal , que devino en fiesta representativa de las tradiciones de los campos cubanos, con la presentación artística del proyecto comunitario Alas del Corazón, reunió a campesinos, autoridades locales y vecinos, en un espacio de reconocimiento al esfuerzo agrícola

En el marco de la efemérides la dirección municipal de la ANAP y la Agricultura en el municipio Quemadense entregaron diplomas y reconocimientos a productores destacados y unidades productoras que en el año han sido pilares fundamentales, por su aporte a la seguridad alimentaria del municipio y otros territorios.

El acto en la cooperativa Delfín Sen Cedré no solo fue un homenaje, sino también un llamado a seguir fortaleciendo la producción agrícola así destacó Miguel Angel Cruz Presidente de la ANAP en el municipio quien resaltó la tradición campesina que caracteriza a Quemado de Güines y el compromiso del movimiento anapista con la producción de alimentos en medio del complejo escenario económico que atraviesa el país. Una jornada que honró a los que con sudor y esfuerzo recogen el fruto de la tierra, en un municipio donde el campesino es sostén imprescindible de la producción de alimentos.