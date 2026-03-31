Desarrollan actividades en Villa Clara en homenaje al 4 de Abril

✍🏻📸Gabriela López Gil

Como parte de las actividades que se realizan en Villa Clara en conmemoración al 4 de abril, se desarrolló un intercambio entre miembros de las FAR y el MININT.

Durante la jornada se reconoció a jóvenes combatientes por asumir tareas importantes para salvaguardar la tranquilidad ciudadana y la defensa de la patria.

Finalmente, las organizaciones se enfrentaron amistosamente en un juego de béisbol

Según Hermes Aguilera Pérez, primer secretario del comité provincial de la UJC en la provincia, el objetivo fue intercambiar opiniones, transmitir las principales tareas que desempeñan e invitar a los militantes de las FAR y el Minint a que se sumen al trabajo conjunto, de modo que se profundice el vínculo.