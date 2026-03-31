Villa Clara se viste de azul

Un espacio de intercambio y socialización en temas relacionados con el trastorno del espectro autista tuvo sede en la SURL Biobel Moda y Belleza, a propósito de la jornada mundial de concientización sobre este trastorno.

Allí, un grupo de niños, familiares y psiquiatras infantiles compartieron preocupaciones, experiencias y debatieron un tema extremadamente actual relacionado con el uso de las tecnologías en la adolescencia.

Esta es la tercera ocasión que Biobel Moda y Belleza propicia la realización de esta actividad en colaboración con otros emprendimientos locales como el restaurante Don Pedro y el Rancho Don Felipe, que se unen para contribuir en la realización de actividades que propicien la inclusión social desde el conocimiento y el respeto.