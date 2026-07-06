China insta a EEUU a levantar sanciones contra Cuba por causar “profundos sufrimientos” al pueblo

Tomado de Cubadebate /

Este lunes, China exigió a Estados Unidos que retire las sanciones y las medidas de presión impuestas contra Cuba, al calificarlas como un acto de coerción e intromisión foránea que incide directamente en el bienestar de la población cubana.

Durante una conferencia de prensa en Beijing, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, manifestó que el prolongado bloqueo estadounidense y las restricciones aplicadas contra La Habana han provocado “profundos sufrimientos” al pueblo de la mayor de las Antillas.

La diplomática señaló que, en fechas recientes, Washington ha recrudecido las medidas de cerco y sanción, lo cual perjudica gravemente las necesidades básicas de los cubanos y ha despertado inquietud en el ámbito internacional.

Mao afirmó que su país rechaza estas acciones por considerar que carecen de base legal en el ordenamiento internacional.

“Exhortamos a Estados Unidos a cesar de forma inmediata su bloqueo, su coerción y su presión contra Cuba, y a detener la vulneración de los derechos del pueblo cubano a la supervivencia y al progreso”, agregó.

La portavoz subrayó que China respalda firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a cualquier tipo de interferencia externa, y expresó la disposición de Beijing a colaborar con el resto de las naciones para salvaguardar la equidad y la justicia a nivel global.