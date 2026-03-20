Defiende Cuba posibilidad de mantener un diálogo respetuoso con EE. UU.

Ledys Camacho Casado | Fotos de la autora/ACN

Carlos Fernández de Cossío, viceministro cubano de Relaciones Exteriores, afirmó hoy que Cuba está dispuesta a mantener una relación respetuosa con Estados Unidos (EE. UU.), sin que el diálogo entre ambos implique cambios en el sistema político de la nación caribeña.

En un intercambio con la prensa que forma parte del convoy solidario Nuestra América, el vicecanciller subrayó que el sistema político cubano no es negociable, ni con Estados Unidos, ni con cualquier otro país, y se refirió a experiencias anteriores en que las dos naciones pactaron determinados acuerdos de interés mutuo.

Hay asuntos de repercusión para los dos países que pueden incluirse de forma prioritaria en las negociaciones, puntualizó Fernández de Cossío, e ilustró con temas relacionados con la cooperación regional para el enfrentamiento al narcotráfico y los de seguridad nacional.

Condenó la agresividad del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense, que desde enero incluyó un cerco al sector energético, lo que demuestra el carácter despiadado de esa politica contra la Isla, que ya dura casi siete décadas y provoca daños de toda índole, sobre todo en la vida cotidiana de los cubanos.

Fernández de Cossío explicó que tal agresividad hacia Cuba responde a la incapacidad de un sector élite e influyente de poder en EE. UU., de reconocer y aceptar el derecho de la mayor de las Antillas a su soberanía y autodeterminación.

Reiteró que Cuba no es enemiga de Estados Unidos ni representa una amenaza para la nación norteña.

Durante esta semana activistas y representantes de grupos solidarios que han viajado a Cuba como parte del Convoy Nuestra América han entregado donaciones entre los sectores más duramente perjudicados por el bloqueo energético de Estados Unidos, como la salud, la educación, el transporte y la agricultura.

Varios ministros cubanos ofrecieron a los visitantes cifras y datos que demuestran cómo impactan los efectos del cerco estadounidense en cada una de las esferas sociales y económicas, y las acciones que se adoptan para soportar la nueva escalada agresiva sobre todo en lo energético.

Intervinieron en el encuentro los titulares de los ministerios de Educación, Nayma Trujillo; de Educación Superior, Walter Baluja, y del Transporte, Eduardo Rodríguez, además del viceministro de Agricultura Telce González; el viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Abad, y la vicetitular primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz.