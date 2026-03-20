Díaz-Canel recibe al Convoy Nuestra América como un puente de resistencia y solidaridad

En medio de muestras de apoyo al pueblo cubano, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabeza este viernes en el Palacio de las Convenciones de La Habana un encuentro con los integrantes del Convoy Nuestra América. La iniciativa, que busca desafiar el cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos, se prepara para converger en la capital cubana el próximo 21 de marzo en una movilización que sus organizadores califican como un acto de desafío humanitario contra el asedio económico.

Según los organizadores, el convoy no solo transporta ayuda humanitaria destinada a aliviar las crecientes carencias en la isla, sino que constituye un símbolo del rechazo frontal a lo que denominan la “política de asfixia” de Washington.

El encuentro se produce en un contexto de endurecimiento de las sanciones. Los activistas recordaron las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el pasado 16 de febrero, a bordo del Air Force One, se jactó de la crítica situación de la isla a causa del bloqueo: “No hay petróleo. No hay dinero. No hay nada”.

Sin embargo, una encuesta publicada por la firma YouGov revela que el 46 % de los ciudadanos de Estados Unidos no respalda el actual cerco petrolero impuesto por su gobierno a Cuba.

El Convoy Nuestra América se posiciona así como un puente de resistencia simbólica y material. A pesar de las restricciones logísticas y el control fronterizo, sus participantes insisten en que la movilización del 21 de marzo demostrará que “el pueblo cubano no está solo”, en un intento por romper narrativas de colapso absoluto y ejercer presión moral sobre la comunidad internacional para que condene el recrudecimiento del bloqueo.

(Noticia en construcción)