Debatirá Orbis en Villa Clara los caminos hacia la paz

✍️Abel Alejandro Pérez García, estudiante de Periodismo.

La edición 14 del Modelo de Naciones Unidas Orbis se desarrollará del 16 al 18 de noviembre en el campus de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, con la participación de 60 estudiantes que representarán a distintos países en sesiones de trabajo y debates sobre la cultura de paz.

Lianet Guzmán López, secretaria general del Modelo, explicó que el encuentro reproducirá los procedimientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante el funcionamiento de comisiones como Derechos Humanos y la Asamblea General, con el propósito de fortalecer las habilidades de argumentación, negociación y diplomacia de los participantes.

La organizadora señaló que “Por una cultura de paz” será el tema central de esta edición, mientras Brasil asumirá la condición de país invitado de honor.

Como parte del programa, los delegados sostendrán un intercambio con mujeres productoras de Villa Clara beneficiadas por el proyecto Abastecimiento Local para una Alimentación Sostenible y Sana, en correspondencia con el Año Internacional de la Agricultora proclamado por la ONU.

El diálogo permitirá acercar a los universitarios a experiencias productivas del territorio y examinar asuntos relacionados con la seguridad alimentaria, la participación femenina y el desarrollo sostenible desde una perspectiva local.

Durante esta edición mantendrá sus actividades en el contexto de semipresencialidad de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, modalidad que exige adaptar los espacios de debate y coordinación entre los participantes.

Junto a Orbis, los modelos HAVMUN, de la Universidad de La Habana, y ÁGORA, de la Universidad de Relaciones Internacionales, figuran entre las principales iniciativas académicas de su tipo en Cuba, según explicó Guzmán López.

La nueva temporada combinará el estudio de los mecanismos de la diplomacia multilateral con el análisis de problemáticas sociales y productivas, en un ejercicio que promueve la participación universitaria y la búsqueda de soluciones mediante el diálogo.