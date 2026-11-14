Universidad Médica de Villa Clara celebró claustro académico por los 60 años de la docencia médica en la región central de Cuba

En el contexto de las celebraciones por el aniversario 60 de la docencia médica en la región central de Cuba, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara celebró el claustro académico correspondiente al curso escolar 2025-2026, espacio dedicado al análisis de los resultados alcanzados y los principales desafíos de la institución.

Con el compromiso de continuar formando profesionales de la salud para Cuba y el resto del mundo, la casa de altos estudios realizó el balance de un período lectivo marcado por las complejidades derivadas del bloqueo energético.

A pesar de las dificultades que obligaron a reorganizar el proceso docente y trasladar parte de la matrícula hacia los municipios, la institución logró mejorar sus resultados académicos en comparación con el curso anterior. Asimismo, mantuvo una intensa actividad metodológica, incrementó la obtención de categorías científicas y alcanzó reconocimientos por los resultados de la investigación y la innovación. A estos logros se suma el desarrollo de 24 ensayos clínicos, entre otros resultados relevantes.

Durante el debate del informe se destacó la importancia del trabajo educativo, considerado un componente esencial de la formación integral, especialmente en circunstancias complejas. En ese sentido, se hizo énfasis en la atención diferenciada a los estudiantes en situación de vulnerabilidad y en la responsabilidad de la academia de acompañarlos y garantizar su formación y graduación.

La jornada también constituyó una oportunidad para reconocer a profesores e instituciones que han realizado aportes significativos a la docencia y la investigación.

Como parte de las actividades por las seis décadas de enseñanza médica en la región, el Consejo de la FEU otorgó el Premio Alma Máter al doctor Yandry Alfonso Chang, en reconocimiento a su apoyo incondicional al desarrollo de la docencia. La distinción también fue concedida a tres instituciones vinculadas a la historia y el desarrollo de la formación médica en Villa Clara: el Hospital Oncológico Celestino Hernández Robau, sede inaugural de la docencia médica en el centro del país; el Policlínico Docente Marta Abreu y la Facultad de Medicina de la Universidad.

Por su entrega incondicional a la docencia, la Dra. C. Lázara Méndez Gálvez recibió la Orden Lázaro Peña de Primer Grado.

Uno de los momentos más emotivos del claustro fue la despedida de la doctora Marilyn Hernández Gómez, quien se desempeñó durante más de una década como decana de la Facultad de Medicina, y de la doctora Yisel González Madariaga, directora de Ciencia y Técnica.

En las conclusiones del encuentro, el Dr. C. Calixto Orozco Muñoz, rector de la Universidad y expresidente de la FEU durante los años 1988-1990, reconoció la entrega y profesionalidad del claustro docente, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para alcanzar la condición de Universidad de Excelencia.

Asimismo, evocó a los padres fundadores de la docencia médica en Villa Clara, cuyas contribuciones constituyen parte esencial de la historia y el legado de la formación de profesionales de la salud en la región central del país.