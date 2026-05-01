En Encrucijada la Patria sí se defiende

Este primero de mayo, en la celebración del Día internacional de los trabajadores, el pueblo encrucijadense convirtió las calles del poblado cabecera en tribunas antimperialistas.

Las calles y plazas del poblado cabecera, en Encrucijada, se cubrieron de banderas, consignas e iniciativas donde predominaron los colores rojo, azul y blanco, de la enseña nacional.

La marcha que estuvo dedicada a al Dia Internacional de los trabajadores, estuvo encabezada por las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y del Poder Popular en el municipio, junto a obreros industriales , trabajadores del campo, profesionales, estudiantes y el pueblo en general.

El desfile se constituyó en respuesta contundente ante la presión de la mayor potencia imperialista del mundo, lo que repercute en el recrudecimiento del bloqueo económico y comercial contra la isla caribeña.

La jornada fue una prueba de que aún en las más difíciles condiciones, el pueblo de Cuba no se doblega ante presiones externas y continuará apoyando, como siempre, el legado de sus héroes y mártires y el de sus líderes históricos.