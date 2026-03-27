Semar activa búsqueda de dos veleros con ayuda humanitaria desaparecidos en el Caribe rumbo a Cuba

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de Mexico (Semar) activó sus protocolos de búsqueda y rescate con el objetivo de localizar en el Caribe mexicano dos embarcaciones tipo velero con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades, las cuales zarparon el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, transportando ayuda humanitaria, de las cuales no se tiene comunicación ni confirmación de su arribo.

De acuerdo con la información difundida por la institución naval las “embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo del presente año, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar”.

Como parte de las acciones implementadas, se efectuó el alertamiento de los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos, además de emitir avisos a la comunidad marítima, con el propósito de ampliar las capacidades de localización, señaló la Semar.

Asimismo, se estableció coordinación interinstitucional con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres, Quintana Roo, y con instancias técnicas para el análisis de información marítima.

En ese contexto, la institución mexicana dio a conocer que “mantiene coordinación internacional mediante comunicación con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo, con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”.

En cuanto a las operaciones en campo, se ha llevado a cabo el despliegue de unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, las cuales ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región.

La Semar hace un llamado atento a la comunidad marítima nacional e internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y Golfo de México, para que, en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas, lo reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas.

(Con información de La Jornada)